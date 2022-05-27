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55 минут назад

Свечников стал 20-м российский снайпером в истории Кубка Стэнли

Чемпионат.comиещё 3

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал 20-м российским снайпером в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Свечников стал 20-м российский снайпером в истории Кубка Стэнли
Фото: ТАССТАСС

Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил свой очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для него в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.

Теперь на счету Свечникова 13 голов в плей-офф НХЛ и он занимает 20 место в рейтинге. Первое место за нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. У него 72 гола.

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Александр Овечкин,
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