СКА подписал контракт с хоккеистом Жафяровым

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, руководство, тренеров, партнеров и весь клуб "Торпедо" за четыре года, которые я провел в Нижнем Новгороде. Искренне желаю команде удачи в новом сезоне, для меня пришло время двигаться дальше. Переход в СКА - новый и очень серьезный этап, рад присоединиться к команде, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Знаю, что в Петербурге классная арена и хорошая база, крепкий коллектив и профессиональный тренерский штаб. С нетерпением жду первых сборов и матчей, постараюсь показать свой лучший хоккей и сделаю все, чтобы помочь команде добиться самых высоких результатов", - приводит комментарий Жафярова пресс-служба СКА.