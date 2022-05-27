СКА подписал контракт с хоккеистом Жафяровым

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА заключил соглашение с российским нападающим Дамиром Жафяровым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СКА.
Контракт с форвардом рассчитан на два сезона. В прошедшем сезоне КХЛ Жафяров выступал за нижегородское "Торпедо".
"Хотел бы поблагодарить болельщиков, руководство, тренеров, партнеров и весь клуб "Торпедо" за четыре года, которые я провел в Нижнем Новгороде. Искренне желаю команде удачи в новом сезоне, для меня пришло время двигаться дальше. Переход в СКА - новый и очень серьезный этап, рад присоединиться к команде, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Знаю, что в Петербурге классная арена и хорошая база, крепкий коллектив и профессиональный тренерский штаб. С нетерпением жду первых сборов и матчей, постараюсь показать свой лучший хоккей и сделаю все, чтобы помочь команде добиться самых высоких результатов", - приводит комментарий Жафярова пресс-служба СКА.
Жафярову 28 лет. Он также выступал за новокузнецкий "Металлург", ЦСКА, новосибирский "Сибирь", владивостокский "Адмирал". С сезона-2018/19 нападающий представлял "Торпедо". В прошедшем сезоне Жафиров провел за команду 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив в них 18 шайб и сделав 27 результативных передач. Он является рекордсменом "Торпедо" по количеству очков (62) и результативных передач (41) в одном сезоне.
В прошедшем сезоне "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогло пробиться в плей-офф КХЛ.