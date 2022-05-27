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52 минуты назад

В Международной федерации хоккея высказались о будущем российских команд

Lenta.ru

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о будущем российских команд. Его цитирует ТАСС.

В Международной федерации хоккея высказались о будущем российских команд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тардиф понадеялся на скорое возвращение россиян на международные соревнования.

«Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций. Мы хотим, чтобы как можно скорее все было хорошо и они вернулись в нашу семью», — поделился он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия России на чемпионате мира по хоккею. Специалист оценила турнир фразой «это недохоккей какой-то». Она отметила, что Россия является одним из лидеров в этом виде спорта.

IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022. На турнире в Финляндии их заменили сборные Франции и Австрии.

Хоккей,Люк Тардиф,Татьяна Тарасова,
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