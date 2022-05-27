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1 час назад

Названы страны-хозяйки ЧМ-2023 по хоккею вместо России

Елена Прошина

Латвию и Финляндию утвердили в качестве стран для проведения ЧМ-2023 вместо России. Соответствующее решение 27 мая приняла Международная федерация хоккея на конгрессе в финском Тампере, передает ТАСС.

Названы страны-хозяйки ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Латвия и Финляндия стали единственными отправившими совместную заявку. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге.

В Латвии ЧМ пройдет в третий раз, ранее она принимала матчи в 2006 и 2021 годах. Финляндия до этого проводила ЧМ в 1965, 1974, 1982, 1991, 1997 и 2003 годах. В 2012 и 2013 годах страна также проводила турниры совместно со Швецией.

Напомним, что в конце апреля IIHF лишила Россию права на проведение турнира в 2023 году. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге. Также федерация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команды не выступают на ЧМ-2022, их заменили сборные Австрии и Франции.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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