Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в ЧМ-2023

Международная федерация хоккея запретила сборным России и Белоруссии принимать участие в чемпионате мира в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Как уточняется, сборные двух стран отстранены от участия в международных турнирах под эгидой федерации из-за ситуации на Украине. Таким образом, команды пропустят второй ЧМ подряд. Они не смогли сыграть на проходящем в настоящий момент чемпионате мира-2022 в Финляндии. А теперь лишились и следующего – в 2023 году.

Напомним, Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, однако страну лишили права на проведение турнира из-за ситуации на Украине. В итоге было принято решение, что соревнования примут Латвия и Финляндия.