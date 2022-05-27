Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
43 минуты назад

Сборной России по хоккею запретили участвовать в ЧМ

Елена Прошина

Международная федерация хоккея запретила сборным России и Белоруссии принимать участие в чемпионате мира в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в ЧМ-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, сборные двух стран отстранены от участия в международных турнирах под эгидой федерации из-за ситуации на Украине. Таким образом, команды пропустят второй ЧМ подряд. Они не смогли сыграть на проходящем в настоящий момент чемпионате мира-2022 в Финляндии. А теперь лишились и следующего – в 2023 году.

Напомним, Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, однако страну лишили права на проведение турнира из-за ситуации на Украине. В итоге было принято решение, что соревнования примут Латвия и Финляндия.

Кроме того, молодежный ЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске решено провести в Канаде.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители