Умер хоккейный тренер Юрий Морозов

Хоккейный тренер Юрий Морозов ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

Фото: ФХР ФХР

«26 мая на 85-м году жизни скончался Юрий Иванович Морозов, Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР», - говорится в сообщении.

Юрий Морозов в 1956-1973 годах играл за воскресенский «Химик», в составе команды в 1965 и 1970 годах завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. Всего в составе «Химика» в чемпионатах СССР Морозов провел 450 матчей, забросив 170 шайб.