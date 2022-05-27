Умер хоккейный тренер Юрий Морозов

Хоккейный тренер Юрий Морозов ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщила Федерация хоккея России (ФХР).
«26 мая на 85-м году жизни скончался Юрий Иванович Морозов, Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР», - говорится в сообщении.
Юрий Морозов в 1956-1973 годах играл за воскресенский «Химик», в составе команды в 1965 и 1970 годах завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. Всего в составе «Химика» в чемпионатах СССР Морозов провел 450 матчей, забросив 170 шайб.
После окончания спортивной карьеры стал тренером. В 1975-1982 годах возглавлял «Химик», затем горьковское «Торпедо» (1983-1985) и молодежную сборную СССР, которая под его руководством трижды выиграла чемпионат мира – в 1974, 1975 и 1980 годах.