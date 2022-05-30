Ю. Ялонен: невероятно. Три месяца и две золотые медали

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу своей команды на домашнем чемпионате мира по хоккею. Финны завоевали золотые медали второй раз за год. В феврале они стали олимпийскими чемпионами. «Это невероятно. Ты даже не можешь понять, что произошло. Может быть, летом мы сможем осознать, что произошло на самом деле. Но три месяца и две золотые медали – это невероятно!» – сказал Ялонен после матча.