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5 часов назад

Глава IIHF дал обещание российскому хоккею

Lenta.ruиещё 14

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пообещал никогда не отстранять Федерацию хоккея России. Его слова приводит ТАСС.

Глава IIHF дал обещание российскому хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава организации заявил, что сохраняет контакты с российской стороной, чтобы быть готовым к перезагрузке и возобновлению полноценного сотрудничества. Он выразил надежду, что к нему будут относиться с симпатией, как и к его предшественнику Рене Фазелю, однако призвал учитывать обстоятельства.

«Ситуация изменилась. Поверьте мне, сейчас речь идет о безопасности», — подытожил Тардиф.

28 мая IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии. Команды не примут участия в чемпионате мира 2023 года. При этом Тардиф выразил надежду, что сборные России и Белоруссии вернуться к международным соревнованиям как можно скорее.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира-2022. Также Россия была лишена права проведения чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства планеты в Омске и Новосибирске.

Хоккей,Люк Тардиф,Рене Фазель,СБОРНАЯ РОССИИ,
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