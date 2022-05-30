Глава IIHF дал обещание российскому хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пообещал никогда не отстранять Федерацию хоккея России. Его слова приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава организации заявил, что сохраняет контакты с российской стороной, чтобы быть готовым к перезагрузке и возобновлению полноценного сотрудничества. Он выразил надежду, что к нему будут относиться с симпатией, как и к его предшественнику Рене Фазелю, однако призвал учитывать обстоятельства.

«Ситуация изменилась. Поверьте мне, сейчас речь идет о безопасности», — подытожил Тардиф.

28 мая IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии. Команды не примут участия в чемпионате мира 2023 года. При этом Тардиф выразил надежду, что сборные России и Белоруссии вернуться к международным соревнованиям как можно скорее.