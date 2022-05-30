Глава IIHF дал обещание российскому хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пообещал никогда не отстранять Федерацию хоккея России. Его слова приводит ТАСС.
Глава организации заявил, что сохраняет контакты с российской стороной, чтобы быть готовым к перезагрузке и возобновлению полноценного сотрудничества. Он выразил надежду, что к нему будут относиться с симпатией, как и к его предшественнику Рене Фазелю, однако призвал учитывать обстоятельства.
«Ситуация изменилась. Поверьте мне, сейчас речь идет о безопасности», — подытожил Тардиф.
28 мая IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии. Команды не примут участия в чемпионате мира 2023 года. При этом Тардиф выразил надежду, что сборные России и Белоруссии вернуться к международным соревнованиям как можно скорее.
28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира-2022. Также Россия была лишена права проведения чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства планеты в Омске и Новосибирске.