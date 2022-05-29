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2 часа назад

Фокс повторил достижение Мессье 28-летней давности

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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

Фокс повторил достижение Мессье 28-летней давности
Фото: РИА Новости РИА Новости

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Рейнджерс».

Защитник хозяев Адам Фокс повторил достижение Марка Мессье 28-летней давности, став вторым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в семи домашних матчах плей-офф НХЛ кряду. В этой игре Фокс отдал две результативные передачи. Всего на его счету в текущем плей-офф 16 (4+12) баллов.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

Хоккей,Адам Фокс,Марк Мессье,Каролина Харрикейнз,
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