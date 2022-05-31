Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Решающая встреча завершилась со счетом 6:2. Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей. В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер , по одному результативному броску на свой счет записали Филип Хитил, Эндрю Копп , Адам Фокс и Райан Строум . В финале Восточной конференции "Рейнджерс" сыграет против "Тампы-Бэй Лайтнинг". Напомним, что "Лайтнинг" являются победителями двух последних Кубков Стэнли.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин догнал Алексея Житника по очкам в Кубке Стэнли среди россиян. Панарин отметился результативным пасом в седьмом матче второго круга Кубка Стэнли против "Каролины". Теперь на его счету 39 (14+25) очков в Кубке Стэнли. Он вышел на 18 место по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли, сравнявшись с Алексеем Житником.