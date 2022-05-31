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1 час назад

Передача Панарина помогла "Рейнджерс" выйти в финал Востока НХЛ

Газета.Ruиещё 14

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" вышел в финал Восточной конференции, обыграв в седьмом матче "Каролину".

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
Фото: ReutersReuters

Решающая встреча завершилась со счетом 6:2. Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей. В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, по одному результативному броску на свой счет записали Филип Хитил, Эндрю Копп, Адам Фокс и Райан Строум. В финале Восточной конференции "Рейнджерс" сыграет против "Тампы-Бэй Лайтнинг". Напомним, что "Лайтнинг" являются победителями двух последних Кубков Стэнли.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин догнал Алексея Житника по очкам в Кубке Стэнли среди россиян. Панарин отметился результативным пасом в седьмом матче второго круга Кубка Стэнли против "Каролины". Теперь на его счету 39 (14+25) очков в Кубке Стэнли. Он вышел на 18 место по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли, сравнявшись с Алексеем Житником.

Хоккей,Адам Фокс,Крис Крайдер,Эндрю Копп,Райан Строум,Артемий Панарин,
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