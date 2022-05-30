Россия попала в топ-3 хоккейного рейтинга

Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года.

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Топ-5 рейтинга остался неизменным по сравнению с состоянием на март после Олимпиады-2022.

Топ-10 рейтинга ИИХФ (в скобках – позиция в предыдущем рейтинге)

1. Финляндия – 4130 очков

2. Канада – 3990

3. РОССИЯ – 3935

4. США – 3775

5. Швеция – 3675

6 (7). Чехия – 3650

7 (6). Швейцария – 3590

8. Словакия – 3590

9. Германия – 3555

10. Дания – 3335