Россия попала в топ-3 хоккейного рейтинга

Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года.
Топ-5 рейтинга остался неизменным по сравнению с состоянием на март после Олимпиады-2022.
Топ-10 рейтинга ИИХФ (в скобках – позиция в предыдущем рейтинге)
1. Финляндия – 4130 очков
2. Канада – 3990
3. РОССИЯ – 3935
4. США – 3775
5. Швеция – 3675
6 (7). Чехия – 3650
7 (6). Швейцария – 3590
8. Словакия – 3590
9. Германия – 3555
10. Дания – 3335
В финале ЧМ Канада опять спаслась в концовке, забив два гола с пустыми воротами! Но золото забрали финны, и, кажется, им помогли судьи