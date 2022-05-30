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45 минут назад

Онлайн-кинотеатр Okko обсуждает с КХЛ покупку прав на 5 лет

Чемпионат.com

Онлайн-платформа Okko Спорт хочет получить право транслировать КХЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуацией.

Онлайн-кинотеатр Okko обсуждает с КХЛ покупку прав на 5 лет
Фото: ТАССТАСС

«Окко вступил в переговоры с КХЛ касательно покупки прав на 5 лет. Сумма — более одного миллиарда рублей год», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в прошлом сезоне ESPN+ показала в США более 100 матчей КХЛ. Вещатель транслировал две игры в неделю. Матч ЦСКА – «Ак Барс» (1:2) стал первым, показанным на ESPN+. Напомним, перед стартом сезона-2021/2022 КХЛ объявила о подписании контрактов с ESPN+ и Portable.TV на показ трансляций матчей чемпионата в США.

Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии магнитогорский «Металлург» в семи матчах.

Хоккей,Металлург,
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