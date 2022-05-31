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2 часа назад

Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли - 2022

Газета.Ruиещё 1

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли - 2022
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу команды из Нью-Йорка. В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

На Западе путевку в финал разыграют «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Серия «Колорадо» — «Эдмонтон» стартует 1 июня, «Рейнджерс» — «Тампа» — 2 июня.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа».

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер побил рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в матчах, в которых его команде грозит вылет из Кубка Стэнли.

Теперь на счету Крайдера 14 шайб в подобных матчах. Овечкин за свою карьеру забросил 13 шайб, в которых «Вашингтону» грозил вылет.

В этом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» выбыл из участия в Кубке Стэнли в первом круге, уступив «Флориде Пантерз».

Хоккей,Каролина Харрикейнз,Крис Крайдер,
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