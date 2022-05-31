Быков: Панарин и Шестеркин — украшение генофонда российского хоккея

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестеркин — украшение генофонда российского хоккея, они достойно представляют его в мире, заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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«Рейнджерс» в понедельник обыграли «Каролину» со счетом 6:2 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Команда из Нью-Йорка в полуфинале Кубка Стэнли встретится с «Тампой». Быков работал с Панариным и Шестеркиным в СКА, завоевав с ними в 2015 году Кубок Гагарина.

— Очень рад за наших ребят. И за Артемия, и за Игоря. Они традиционно представляют наш хоккей на высоком уровне и показывают превосходную игру, помогая своим командам добиваться высоких результатов. Один — великолепный, талантливый форвард, второй — бриллиант, защищающий ворота в исконных традициях нашей вратарской школы.