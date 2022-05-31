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34 минуты назад

Панарин и Шестеркин — украшение генофонда российского хоккея, заявил Вячеслав Быков

Матч ТВиещё 1

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестеркин — украшение генофонда российского хоккея, они достойно представляют его в мире, заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Быков: Панарин и Шестеркин — украшение генофонда российского хоккея
Фото: Getty Images Sport Getty Images Sport

«Рейнджерс» в понедельник обыграли «Каролину» со счетом 6:2 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Команда из Нью-Йорка в полуфинале Кубка Стэнли встретится с «Тампой». Быков работал с Панариным и Шестеркиным в СКА, завоевав с ними в 2015 году Кубок Гагарина.

— Очень рад за наших ребят. И за Артемия, и за Игоря. Они традиционно представляют наш хоккей на высоком уровне и показывают превосходную игру, помогая своим командам добиваться высоких результатов. Один — великолепный, талантливый форвард, второй — бриллиант, защищающий ворота в исконных традициях нашей вратарской школы.

Эти ребята — украшение генофонда российского хоккея. Можем радоваться за них и сожалеть, что они играют за океаном, и мы не можем приходить на матчи с их участием, — сказал Быков корреспонденту «Матч ТВ».

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