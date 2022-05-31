Капризов: «Хороший сезон, не сказал бы, что великий»

Кирилл Капризов оценил свою игру в минувшем сезоне НХЛ.

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– Великий сезон. Расскажи про него, про подготовку. Насколько доволен сезоном?

– Хороший сезон, не сказал бы, что он великий. Если так смотреть по очкам, то здорово, но если ты вылетаешь в первом раунде, ты не особо доволен сезоном.

Личная статистика забывается, ребята еще в хоккей играют, а ты уже отдыхаешь. Всегда можно лучше, – сказал форвард «Миннесоты».

В регулярном чемпионате НХЛ Капризов набрал 108 (47+61) очков в 81 матче и занял пятое место в списке лучших бомбардиров, а также стал пятым в списке снайперов.