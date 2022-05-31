Радулов подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом"

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского нападающего Александра Радулова, сообщил, что его клиент подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. Его слова передает ТАСС.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

«Соглашение Радулова с «Ак Барсом» рассчитано на два года. Александр Валерьевич взрослый человек и, поверьте мне, он сам выбирает карьерный путь», — сказал Николаев.

Контракт 35-летнего Радулова с «Даллас Старз» истек в конце этого сезона. Сообщалось, хоккеист не против возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Ранее в России Радулов выступал за уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.