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34 минуты назад

Агент Радулова рассказал, что игрок подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом"

Газета.Ruиещё 11

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского нападающего Александра Радулова, сообщил, что его клиент подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. Его слова передает ТАСС.

Радулов подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом"
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

«Соглашение Радулова с «Ак Барсом» рассчитано на два года. Александр Валерьевич взрослый человек и, поверьте мне, он сам выбирает карьерный путь», — сказал Николаев.

Контракт 35-летнего Радулова с «Даллас Старз» истек в конце этого сезона. Сообщалось, хоккеист не против возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Ранее в России Радулов выступал за уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.

В текущем сезоне Радулов принял участие в 71 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами, суммарно имея в своем активе 22 очка при показателе полезности «-20».

Хоккей,Юрий Николаев,Александр Радулов,Салават Юлаев,
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