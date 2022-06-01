Макдэвид повторил достижение Гретцки

«Колорадо Эвеланш» на своем льду выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии плей-офф полуфинала Кубка Стэнли — 8:6.В составе гостей капитан команды Коннор Макдэвид набрал три очка — гол и две голевые передачи. Для него эта передача стала 20-й в текущем плей-офф НХЛ.

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Макдэвид стал третьем игроком в истории НХЛ, которому удалось сделать 20 результативных передач за 13 или меньшее количество матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать Уэйну Гретцки и Рику Миддлтону.