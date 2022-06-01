Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Макдэвид повторил достижение Гретцки в плей-офф

Матч ТВиещё 1

«Колорадо Эвеланш» на своем льду выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии плей-офф полуфинала Кубка Стэнли — 8:6.В составе гостей капитан команды Коннор Макдэвид набрал три очка — гол и две голевые передачи. Для него эта передача стала 20-й в текущем плей-офф НХЛ.

Макдэвид повторил достижение Гретцки
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Макдэвид стал третьем игроком в истории НХЛ, которому удалось сделать 20 результативных передач за 13 или меньшее количество матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать Уэйну Гретцки и Рику Миддлтону.

«Колорадо» повел в серии до четырех побед. Второй матч противостояния запланирован на 3 июня.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители