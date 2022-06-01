«Ак Барс» собирает команду мечты, справится ли с ней Знарок?

Если Олег Валерьевич вернётся в прежнюю форму, то у казанцев мало конкурентов в борьбе за Кубок Гагарина.

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«Ак Барс» взрывает межсезонье КХЛ мощными трансферами. Причём делает это практически в гордом одиночестве: пока остальные клубы с претензиями на Кубок Гагарина в условиях почти полного ухода легионеров с рынка не брезгуют подписаниями хоккеистов уровня ВХЛ или сбитых лётчиков, Казань играет по-крупному, нашпиговывая состав яркими фамилиями и превращаясь на бумаге в «Дрим-тим» кахаэловского розлива, какой в лиге не было со времён СКА 2016-2018 годов.

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У «Ак Барса» для такого разгуляя есть и причины, и возможности. Казанцы не играли в финале КХЛ с 2018 года, а в последних трёх полноценных розыгрышах Кубка Гагарина дважды вылетали в первом раунде. Для главного клуба республики, который тратит огромные деньги на хоккейную команду и имеет армию требовательных болельщиков, такой результат неприемлем. К тому же в последние годы власть в КХЛ захватывает мощный конкурент — ЦСКА взял два Кубка Гагарина за три года (опять же, берём только завершённые сезоны) и явно не собирается на этом останавливаться. Самолюбивому клубу из столицы Татарстана точно не хочется, чтобы армейцы догнали их по общему количеству главных трофеев в КХЛ, и лучший способ — выиграть четвёртый кубок как можно скорее.

Поэтому «Ак Барс» в это межсезонье подключил все ресурсы, чтобы собрать потенциально чемпионскую команду. В принципе, у Казани и так было много преимуществ перед другими провинциальными клубами: высокая финансовая стабильность, шикарная инфраструктура, привлекательная как для россиян, так и для иностранцев локация. В дополнение к этому «Ак Барс» договорился с Олегом Знарком — одним из самых любимых тренеров для хоккеистов. И качественные трансферы разной степени громкости встали на поток.

Вячеслав Войнов — топовый атакующий защитник с редкой для российских дефов техникой и отличным броском, способный играть по полчаса за матч и закрывать всё большинство. Вадим Шипачёв — элитный для КХЛ центрфорвард, просчитывающий игру, возможно, лучше всех в лиге, заточенный на тонкий, умный пас и при этом сам прекрасно умеющий забрасывать шайбы. Александр Радулов — большой мастер по любым параметрам, обладающий шикарным голевым чутьём и умеющий в одиночку без устали генерировать моменты.

Все трое для нашей лиги — абсолютные суперзвёзды, способные делать разницу. При этом при желании на каждого из них, конечно, можно навешать негативные ярлыки: Войнов далеко не безупречен в обороне, Шипачёв — не боец в плей-офф, Радулов — физически и эмоционально сдулся в НХЛ и сейчас едет домой с заокеанской ярмарки подзаработать перед концом карьеры. Во всех этих утверждениях, вероятно, есть доля правды, но это никак не отменяет того факта, что «Ак Барс» подписал очень сильных хоккеистов, которые знают, как становиться чемпионами. Да и нельзя забывать, что у казанцев, может, звёзды со своими минусами, но у других клубов и вовсе таких звёзд нет.

Кроме того, есть фактор Олега Знарка. Не самого сильного тактика, но мощнейшего мотиватора. Уж если кто и способен заставить Шипачёва биться и кусаться в плей-офф и вывести Радулова из депрессии, так это как раз Олег Валерьевич. При нём на тренерском мостике ни у кого не получится возить трусы по площадке наперевес с авторитетом и былыми заслугами — Знарок любому хоккеисту способен в кратчайшие сроки поставить голову на место. Причём сделать это так, что игрок его не проклянёт, а наоборот — зауважает.

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Тут, наверное, в тему вспомнить, что у Шипачёва и Радулова вроде как не самый позитивный бэкграунд в отношениях со Знарком. Вадима харизматичный наставник не раз показательно усаживал в запас, Радулов перестал появляться в сборной России аккурат в тот момент, как её возглавил Олег Валерьевич, став чуть ли не «отказником» — первым в современную эпоху нашего хоккея. Возможно, определённые недопонимания у игроков и тренера действительно возникали, однако всё это — дела давно минувших дней. Об этом свидетельствует тот факт, что и Радулов, и Шипачёв сейчас приехали в Казань, зная, кто там будет рулить. Значит, оба готовы работать со Знарком, с характером и требованиями которого прекрасно знакомы.

Так что все яркие трансферы «Ак Барса» — это абсолютно топовые приобретения, всерьёз критиковать которые сейчас, до старта сезона, означает завидовать. Но важнее всего, что в следующем сезоне казанцы не собираются выезжать только на своих свежеприобретённых звёздах: у «Ак Барса» подбирается глубокий и сбалансированный состав.

Примерный состав «Ак Барса» по линиям на сезон-2022/2023: Билялов (Ахтямов); Войнов — Хафизуллин, Кагарлицкий — Шипачёв — Радулов; Адамчук — Токранов, Галимов — Семёнов — Воронков; Лямкин — Юдин, Уил — Бурмистров — Петров; Хенкель — Фазылзянов, Тарасов — Глухов — Панюков; Дыняк — Сафонов — Лукоянов.

Крутить сочетания и звенья можно как угодно — представлен лишь один из множества вариантов. Но прекрасно видно, что у Знарка будет шикарный выбор и подбор разносторонних хоккеистов: звёзды, пахари, энерджайзеры, интеллектуалы, молодёжь, опытные парни — фактически игроки на любой вкус и цвет, из которых можно лепить чемпионскую команду. И ведь это мы ещё не учли суперветерана Зарипова, который наверняка подпишет новый контракт с «Ак Барсом».

Эту команду, гремящую на трансферном рынке, трудно сравнивать с «Ак Барсом» образца сезона-2004/2005. Помните, тогда казанцы активнее всех воспользовались локаутом в НХЛ и привезли в клуб кучу звёзд? Сейчас кто-то уже пытается найти параллели между двумя историями, но их практически нет. 17 лет назад «Ак Барс» завалил деньгами мировых суперзвёзд, создав яркую обложку, но у той команды и близко не было качественного баланса, да и мотивация энхаэловцев оставляла желать лучшего — они прекрасно понимали, что локаут рано или поздно закончится, так что нет смысла рвать жилы, когда на счетах уже лежат казанские миллионы.

Сейчас в столице Татарстана к формированию «Дрим-тим» подошли гораздо более основательно (и работа ещё наверняка не закончена, даже место под потолком есть), а учитывая очевидные проблемы с комплектованием у многих конкурентов на Востоке, складывается ощущение, что казанцам расчищен путь как минимум к финалу сезона.

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Что может помешать «Ак Барсу»? До старта сезона и наблюдения за конкурентами казанцев сказать невероятно тяжело, но, на мой взгляд, всё будет зависеть от того, насколько вернётся в свою прежнюю форму Олег Знарок. Олимпийский чемпион Пхёнчхана ведь, своего рода, тоже «сбитый лётчик», чьи лучшие годы остались в прошлом десятилетии. После ухода из СКА и сборной Знарок либо отдыхал, либо безуспешно возрождал карьеру в «Спартаке» — этот период, кстати, дал повод поразмышлять о разрушении магии Олега Валерьевича. А ведь в «Ак Барсе» у него ещё и не будет верного помощника, отвечавшего за миллионы чисто хоккейных моментов и мелочей — Харийса Витолиньша.

Способен ли Знарок, как раньше, создавать атмосферные команды, сметающие соперников не только мастерством, но и мощной харизмой? Осталась ли у тренера та кипучая страсть, заставляющая хоккеистов биться за него и за победы? Найдёт ли Знарок на новом месте коннект с новым тренерским штабом?