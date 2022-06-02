Василевский провел худший в карьере матч плей-офф НХЛ

В первом матче с «Рейнджерс» Андрей не выделялся на фоне медленной и вялой «Тампы», и это было непривычно.

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В том, что «Тампа» проиграла первый матч серии «Рейнджерс», нет ничего странного. Во-первых, на поздних стадиях Кубка Стэнли в принципе не пристало поражаться победе какой-либо из команд — слабые до лета в плей-офф не доживают. Во-вторых, «синерубашечники» к финалу конференции подошли явно в лучшем игровом тонусе, чем «молнии». Действующие чемпионы в прошлом раунде быстро разделались с «Флоридой» и очень долго отдыхали, «Рейнджерс» же буквально пару дней назад грохнули «Каролину» в седьмом матче и ещё не успели остыть, а тут ещё и домашние трибуны помогли.

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Удивляет разве что счёт матча, а точнее количество пропущенных «Тампой» шайб. Шесть голов в свои ворота для команды, которая за четыре игры прошлой стадии пропустила лишь трижды — это непорядок. «Молнии» провалились в обороне, похоже, не сумев сразу понять, с кем им предстоит соперничать за выход в главный финал.

Впрочем, в нынешнем сезоне с «Тампой» такое бывало не раз. «Лайтнинг» порой грешили тем, что превращались в плюшевых мишек и устраивали проходной двор в своей зоне, подставляя Андрея Василевского. Россиянин, конечно, гениальный голкипер (возможно, лучший в мире прямо сейчас), но вытаскивать для «Тампы» матчи в одиночку абсолютно каждый раз он не может. Особенно когда полевые игроки не оказывают посильной помощи.

Однако сегодня Андрей сыграл на том же уровне, что и вся его команда. «Это был шок, что Василевский выглядел как любой другой голкипер», — отметил автор USA Today Sun, намекая, что в конкретном матче россиянин сильно не дотянул до давно установленной им самим планки монстра в воротах.

И действительно, MVP плей-офф НХЛ прошлого сезона сегодня тоже был не в своей тарелке. Например, Василевский пропустил уже с первого броска в матче. Хотя Крайдер, конечно, буквально «расстреливал» Андрея с близкого расстояния при полном попустительстве обороны «Тампы».

А вот в моменте с голом Ватрано Василевский совершенно точно не выручил. Бросок у Фрэнка вышел идеальный, но нанесён он был с приличной дистанции, да и обзор Андрею никто не загораживал. Сложилось ощущение, что здесь россиянин слегка потерял ворота.

Про третий гол «Рейнджерс» говорить нечего — Хитил бросал с пятачка в касание после передачи из-за ворот, и у Василевского почти не было шансов спасти. А вот когда чех делал дубль, то Андрей непривычно долго для себя перемещался по линии ворот. Реакция Василевского тут говорит сама за себя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, похожая проблема с подвижностью внутри своей вратарской возникла у Василевского и в моменте с голом Панарина. Андрею сегодня явно не доставало динамики, резкости, что вкупе с отвратительной игрой защиты «Тампы» позволяло «Рейнджерс» буквально разрывать его поперечными передачами.

Ну и шестой гол от Зибанежада по большому счёту — из той же оперы. Только здесь Василевского поймали на противоходе, а не закинули в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Очень неудачный вечер для российского вратаря. Пропустив шесть голов за один матч, он повторил свой худший результат в Кубке Стэнли — ранее столько Василевский запускал лишь дважды. В мае 2018-го «Вашингтон» шесть раз огорчил Андрея за 52 минуты 57 секунд. В мае 2021-го «Флорида» обыграла «Тампу» в овертайме 6:5, победную шайбу Ломберг провёл на 66-й минуте. Сейчас вратарь «молний» пропустил шесть голов за 46 с небольшим минут, так что можно констатировать, что формально Василевский провёл свой худший в карьере матч плей-офф НХЛ.

При этом никому не придёт в голову вешать всех собак на россиянина и винить его в поражении. Медленной и вялой сегодня была вся «Тампа», просто Василевский не выделялся на фоне партнёров, как мы привыкли. Хотя даже не в лучшей форме сделал 28 сейвов. Наставник «молний» Джон Купер совершенно правильно после игры поддержал голкипера.

«Пропущенные голы — вообще не его вина. Мы могли поставить сразу обоих вратарей, они всё равно бы пропускали», — заявил тренер.

Но всё же шесть шайб для Василевского — нонсенс, как ни крути. Поэтому не стоит удивляться, что в USA Today Sun статья о матче была озаглавлена весьма жёстко: «Рейнджерс» сотворили настоящую сенсацию, они унизили Василевского и «молний».

Что ж, возможно, это в какой-то степени и унижение. Однако необходимо помнить, что вся прелесть современной «Тампы» и её первого номера в том, как они умеют держать удар. За последние два плей-офф «молнии» с Василевским в воротах ни разу не проиграли два матча кряду, неизменно становясь лучше после неудачных игр.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли такая же картина. Более того, «Тампа» уже прошла через ситуацию «унижения» в первом матче серии: помните, как «молнии» влетели «Торонто» 0:5 на старте первого раунда? Тогда они быстро пришли в себя, а Василевский в итоге стал для «Тампы» ключевым фактором прохода «листьев».