СМИ заявили о росте «озлобленности» России на Финляндию из-за хоккея

Автор финской газеты Ilta-Sanomat Янне Ойвио считает, что на фоне чемпионата мира по хоккею в России выросла озлобленность на Финляндию. Он обратил внимание на статью Михаила Зилиса для «Спорт-Экспресса», в которой говорилось об «отвратительном послевкусии» от турнира.

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В 2022 году чемпионом мира по хоккею стала Финляндия. В финале финская сборная обыграла команду Канады. Бронза досталась Чехии. Российскую команду не допустили до турнира из-за конфликта на Украине.

«Финляндия и Канада. Канада и Финляндия. И снова. Эта тема не дает покоя российским спортивным СМИ даже после окончания чемпионата мира по хоккею», - отметил Ойвио.

Он заявил, что критика уровня и качества чемпионата продолжилась на российских спортивных сайтах даже после того, как было разыграно золото турнира.

«Соревнование без одной из лучших сборных мира по умолчанию не может быть полноценным, какими бы причинами ни объяснялось это решение. Легко представить, насколько выросли бы значимость и популярность турнира, окажись там сборная России во главе с Овечкиным, Капризовым, Сорокиным и Орловым», - процитировал финский журналист Зилиса.