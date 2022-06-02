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2 часа назад

Агент Малкина рассказал о ходе переговоров с «Питтсбургом» по новому контракту

Чемпионат.comиещё 1

Агент нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Геннадий Ушаков рассказал о переговорах по контракту между форвардом и клубом.

Агент Малкина рассказал о ходе переговоров с «Питтсбургом»
Фото: NHLNHL

«Переговоры с «Питтсбургом» по новому контракту ведутся. Не могу вам раскрыть детали. Если переговоры зайдут в тупик, будем ли рассматривать вариант с возвращением в Россию? Пока не буду отвечать на этот вопрос», – сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Питтсбург» предлагал Малкину, а также защитнику Крису Летангу новые контракты, переговоры по которым зашли в тупик. Хоккеисты посчитали условия недостаточно хорошими. Вследствие этого появилась информация о том, что Кросби может повлиять на руководство «Питтсбурга», поскольку хочет продолжить выступление с Малкиным и Летангом.

Хоккей,Андрей Ирха,Геннадий Ушаков,Крис Летанг,Евгений Малкин,
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