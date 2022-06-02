Агент Малкина рассказал о ходе переговоров с «Питтсбургом»

«Переговоры с «Питтсбургом» по новому контракту ведутся. Не могу вам раскрыть детали. Если переговоры зайдут в тупик, будем ли рассматривать вариант с возвращением в Россию? Пока не буду отвечать на этот вопрос», – сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.