«НХЛ теряет значительную фигуру»: что пишут о возвращении Радулова в «Ак Барс»

Его карьеру в Америке сравнивают с американскими горками и считают, что когда-то его звено с Бенном и Сегином было одним из лучших в лиге.

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Александр Радулов покидает НХЛ. Вокруг переходов этого нападающего всегда было много ажиотажа. То он нарушает контракт с «Нэшвиллом», чтобы уехать в Россию. То возвращается после восьми лет в КХЛ, и в Северной Америке его ждут с заметной настороженностью, а в итоге тают под чарами его безудержной пленительной энергетики.

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Но за последние пару лет впечатления от Радулова в Америке поблекли из-за травмы и игрового спада. Его отъезд не привлёк много внимания заокеанской прессы, хотя газета Dallas Morning News дала комментарий капитана команды Джейми Бенна, а блог о «Далласе» с теплотой вспомнил главные этапы его карьеры.

«До травмы Радулов был частью одного из лучших звеньев НХЛ»

«Радулов был частью одного из лучших звеньев НХЛ до своей травмы в сезоне-2020/2021, а его неэффективность не вывела его из состава в этом плей-офф с «Калгари».

«Мы все знаем, что за человек Радулов. С ним очень весело, и мы много веселились все пять лет, что играли вместе. На самом деле, с момента его появления в НХЛ я всегда хотел с ним играть. Когда он вернулся в «Монреаль», я спросил у брата, каково это играть с ним. И он рассказал только хорошее. Он замечательный человек и хороший игрок», — отметил капитан «Далласа» Джейми Бенн», — пишет Dallas Morning News.

«Пусть сейчас это не вызывает огромного удивления, но Александр Радулов не останется в НХЛ и вернётся в КХЛ в следующем сезоне. Он подписал контракт с «Ак Барсом».

Карьерный путь энергичного нападающего довольно своеобразен. Он дебютировал в НХЛ в 2006 году, провёл два сезона за «Нэшвилл», а затем уехал в «Салават Юлаев». Затем, после четырёх сезонов в КХЛ, Радулов вернулся в «Нэшвилл» на девять матчей, после чего тут же вернулся в КХЛ, подписав контракт с ЦСКА.

Наконец, в 2016 году состоялось его долгожданное возвращение в НХЛ. После довольно успешного сезона за «Монреаль», Радулов перешёл в «Даллас». Его пять лет в составе «звёзд» можно разделить пополам. За большими успехами последовали тяжёлые времена. В первых двух сезонах Радулов набирал по 72 очка, проводя бóльшую часть времени в ведущем звене с Тайлером Сегином и Джейми Бенном.

Но с тех пор его результативность сильно упала – в следующих сезонах он набирал 34, 12 и 22 очка и пропустил бóльшую часть сезона-2020/2021 из-за травмы.

Помимо умений на льду, его рабочая этика и отношение к делу были заразительными. Он был одним из самых популярных ребят в раздевалке «Далласа», — отметил блог о «Далласе» Written In The Stars Hockey.

«НХЛ теряет значительную фигуру»

Написали о переходе Радулова и в европейской прессе. В Финляндии отмечают, что возвращение Радулова в КХЛ совпадает с возвращением КХЛ в прошлое, в то время как в Чехии считают, что НХЛ потеряла значительную фигуру.

«Карьера Радулова временами напоминала американские горки. В итоге с возрастом он возмужал и оставил довольно большой след в НХЛ. Но теперь он закрывает свою главу в лиге и возвращается в Россию.

РИА

Хотя может показаться иначе, но НХЛ теряет значительную фигуру. Всем хорошо известны его безумные сезоны в «Нэшвилле» и его отъезд в КХЛ. Однако, вернувшись в НХЛ, он изменился. Он показывал добротную игру за «Монреаль», благодаря которой заработал себе щедрый контракт с «Далласом». В Техасе он сразу же стал звездой и ключевым игроком, который набирал много очков. Кроме того, его очень любили как болельщики, так и партнёры по команде. Три года он был ассистентом капитана.

Но последние два сезона вызывали беспокойство, Радулов сыграл лишь 82 матча из 138. Результативность упала, что показывают 22 очка в этом году. От игрока, зарабатывающего более $ 6,2 млн за сезон, ждёшь большего. Его уход из «Далласа» оправдан для обеих сторон. Клуб высвобождает много места под потолком зарплат, Радулов получает шанс вспомнить своё хоккейное мастерство», — пишет чешский Hockej.cz.

«Российский нападающий НХЛ Александр Радулов возвращается в КХЛ. Он станет самым дорогим игроком лиги, в следующем сезоне он может заработать 150 миллионов рублей. Радулов возвращается в Россию после шести сезонов в НХЛ. Этот сезон стал разочарованием для 35-летнего Радулова, который набрал скромные 22 (4+18) очка за «Даллас».

В Финляндии Радулова помнят по чемпионату мира — 2013, когда он пил пепси на скамейке запасных вместе с Ильёй Ковальчуком.