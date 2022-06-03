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55 минут назад

"Колорадо" увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НХЛ против "Эдмонтона"

ТАССиещё 6

ТАСС, 3 июня. "Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0 во втором матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и увеличил преимущество в серии. Встреча прошла в пятницу в Денвере.

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" с разгромным счетом
Фото: NHLNHL

В составе победителей отличились Арттури Лехконен (24-я минута), Джош Мэнсон (25), Микко Рантанен (27) и Натан Маккиннон (56). Первая и вторая шайбы "Колорадо" были заброшены с разницей в 15 секунд. Форвард Назем Кадри оформил ассистентский хет-трик. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин результативными действиями не отличился.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Колорадо". Следующий матч пройдет 5 июня в Эдмонтоне, начало - 03:00 мск.

Команды третий раз в истории встречаются в плей-офф НХЛ. В 1997 году "Колорадо" одержал победу в четвертьфинале (4-1), в 1998-м в первом раунде сильнее оказался "Эдмонтон" (4-3).

"Колорадо" по итогам регулярного чемпионата стал победителем Центрального дивизиона, в плей-офф команда обыграла "Нэшвилл" (4-0) и "Сент-Луис" (4-2). Клуб дважды выигрывал Кубок Стэнли (1996, 2001).

"Эдмонтон" в Тихоокеанском дивизионе стал вторым, на пути к полуфиналу плей-офф НХЛ команда победила "Лос-Анджелес" (4-3) и "Калгари" (4-1). Канадский клуб является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1990 году. Действующим обладателем трофея является "Тампа", которая в другой полуфинальной серии уступает "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 0-1.

Хоккей,Джош Мэнсон,Арттури Лехконен,Микко Рантанен,Натан Маккиннон,Валерий Ничушкин,
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