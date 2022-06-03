"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" с разгромным счетом

ТАСС, 3 июня. "Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0 во втором матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и увеличил преимущество в серии. Встреча прошла в пятницу в Денвере.

Фото: NHL NHL

В составе победителей отличились Арттури Лехконен (24-я минута), Джош Мэнсон (25), Микко Рантанен (27) и Натан Маккиннон (56). Первая и вторая шайбы "Колорадо" были заброшены с разницей в 15 секунд. Форвард Назем Кадри оформил ассистентский хет-трик. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин результативными действиями не отличился.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Колорадо". Следующий матч пройдет 5 июня в Эдмонтоне, начало - 03:00 мск.

Команды третий раз в истории встречаются в плей-офф НХЛ. В 1997 году "Колорадо" одержал победу в четвертьфинале (4-1), в 1998-м в первом раунде сильнее оказался "Эдмонтон" (4-3).

"Колорадо" по итогам регулярного чемпионата стал победителем Центрального дивизиона, в плей-офф команда обыграла "Нэшвилл" (4-0) и "Сент-Луис" (4-2). Клуб дважды выигрывал Кубок Стэнли (1996, 2001).