«Один его гол мог всё поменять». В Америке внезапно разочаровались в Овечкине

В издании The Athletic подготовили антирейтинг из известных хоккеистов, проваливших плей-офф НХЛ.

Фото: NHL.COM NHL.COM

The Athletic, один из наиболее авторитетных спортивных ресурсов Северной Америки, опубликовал список из игроков-разочарований текущего плей-офф НХЛ. В антирейтинг вошёл 21 игрок, в том числе трое россиян – Александр Овечкин, Иван Барбашёв и Андрей Свечников.

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В предисловии составители списка отметили: «Это не худшие хоккеисты плей-офф – в таком случае мы бы просто оформили лист из игроков четвёртых звеньев, которые почти не выступали в матчах на вылет. Нет, мы хотим сконцентрироваться на хоккеистах, которые заметны, потому что наши ожидания от них были высокими. Порой слишком высокими? Возможно, мы их переоценили».

Такое обоснование делает включение российских нападающих в список логичным. Очевидно, что Александр Овечкин не смог проявить свои таланты в плей-офф. Главный преследователь Уэйна Гретцки провёл выдающийся регулярный чемпионат, но в играх на выбывание утратил голевое чутьё. В шести матчах серии с «Флоридой» Овечкин забросил лишь однажды, хотя в среднем за матч совершал больше трёх бросков. В пассиве 36-летнего ветерана также отрицательный показатель полезности («-3») – это 11-14-е места в «Вашингтоне».

Для сравнения: американский партнёр Овечкина – Ти Джей Оши – стал автором шести шайб. Но ещё контрастнее провал россиянина смотрится на фоне лидера атак соперника. Нападающий «Флориды» Картер Вераге оказался для «Вашингтона» злым гением: канадец забрасывал в четырёх матчах из шести, причём дважды сделал дубль, а всего в рамках серии набрал 10 очков.

Но, возможно, ещё значительнее цифр на упавшие ставки Александра повлиял эффект его отсутствия на льду в ключевые моменты. Всю серию Ови провёл по нисходящей, а в шестом матче, от которого «Кэпиталз» требовалась только победа, растворился совсем.

«Никто не обвинил бы его в итоговом поражении, ведь никто и не ждал того, что «Кэпиталз» способны пройти лучшую команду регулярки или даже хотя бы задержаться в этой серии надолго, – объяснил обозреватель The Athletic Шон Макиндо. – Но если учесть, что две победы из четырёх «Флорида» одержала в овертаймах, то даже один или два гола в исполнении Ови могли бы полностью поменять результат».

Провал Андрея Свечникова оказался менее звонким. На протяжении двух раундов более успешная система «Каролины» скрывала недостатки российского форварда. Однако когда «ураганы» вылетели из Кубка Стэнли, регресс 22-летнего хоккеиста игнорировать было уже невозможно.

В 14 играх Свечников записал на персональный счёт пять очков. Более того, в семиматчевой серии с «Рейнджерс» россиянин попал протокол только однажды, а две заключительные игры противостояния завершил с отрицательным показателем полезности. Пожалуй, это совсем не то, что менеджеры ждут от игрока, когда предоставляют ему восьмилетний контракт с кэпхитом на $ 7,75 млн.

Третий из россиян в этом неприглядном табеле о рангах – Иван Барбашёв. Нападающий «Сент-Луиса» никогда не котировался на уровне звезды лиги, но по ходу этой регулярки заставлял постоянно говорить о себе. А вот с наступлением плей-офф результативность хоккеиста резко упала. Компенсировать обрушение планки Барбашёву не удалось. Вернуться к силовой игре, которой он выделялся в чемпионском сезоне «Блюз», или придумать другие способы быть полезным Иван не смог.