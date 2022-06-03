Хоккеиста НХЛ удалили, когда он сидел на скамейке запасных

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

Фото: NHL NHL

Необычный момент случился в третьем периоде встречи. Игрок «Колорадо» Боуэн Байрем после стыка влетел в скамейку игроков канадской команды. Зак Кассиан, находившийся там, спровоцировал небольшую драку, вследствие чего получил удаление, находясь на скамейке запасных. Байрем также не обошёлся без наказания.

Отметим, что хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча счёт открыл Артурри Лехконен. На 25-й минуте Джош Мэнсон удвоил преимущество, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре. На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» – 2-0.