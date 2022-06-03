Хоккеиста НХЛ удалили, когда он сидел на скамейке запасных

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.
Необычный момент случился в третьем периоде встречи. Игрок «Колорадо» Боуэн Байрем после стыка влетел в скамейку игроков канадской команды. Зак Кассиан, находившийся там, спровоцировал небольшую драку, вследствие чего получил удаление, находясь на скамейке запасных. Байрем также не обошёлся без наказания.
Отметим, что хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча счёт открыл Артурри Лехконен. На 25-й минуте Джош Мэнсон удвоил преимущество, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре. На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» – 2-0.
Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз». Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, набрав 104 очка.