Овечкин попал в список главных разочарований плей-офф НХЛ

В списке, составленном из 21 игрока (троих вратарей, шести защитников и 12 форвардов), оказалось трое россиян. По мнению издания, большим провалом можно назвать выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина , нападающего « Каролины Харрикейнз » Андрея Свечникова , а также форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва .

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». Барбашёв за 12 встреч набрал 2 (0+2) очка, «Сент-Луис» завершил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде после поражения от «Колорадо Эвеланш». Свечников забил четыре гола и отдал одну передачу в 14 матчах. «Каролина» в семи матчах вылетела от «Нью-Йорк Рейнджерс».