Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на вторую строчку самых богатых хоккеистов НХЛ. Такие данные приводит сайт CapFriendly

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За 17 сезонов в НХЛ россиянин уже заработал 137, 22 миллиона долларов. Это позволило ему обойти Яромира Ягра, заработавшего за всю карьеру 128,1 миллиона.

Лидирует в рейтинге нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, сумма которого составляет 138,3 миллиона долларов.

На пятом месте в рейтинге находится еще один россиянин - Евгений Малкин. На его счету 118,7 миллиона.

Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В рейтинге НХЛ всех времен он занимает третье место с 780 голами.