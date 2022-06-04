Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на вторую строчку самых богатых хоккеистов НХЛ. Такие данные приводит сайт CapFriendly
За 17 сезонов в НХЛ россиянин уже заработал 137, 22 миллиона долларов. Это позволило ему обойти Яромира Ягра, заработавшего за всю карьеру 128,1 миллиона.
Лидирует в рейтинге нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, сумма которого составляет 138,3 миллиона долларов.
На пятом месте в рейтинге находится еще один россиянин - Евгений Малкин. На его счету 118,7 миллиона.
Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В рейтинге НХЛ всех времен он занимает третье место с 780 голами.
Ранее американок й журналист заявил, что Овечкин мешает перестройке в «Вашингтоне».