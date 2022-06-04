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1 час назад

Овечкин поднялся на вторую строчку самых богатых хоккеистов НХЛ

Елена Прошина

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на вторую строчку самых богатых хоккеистов НХЛ. Такие данные приводит сайт CapFriendly

Овечкин поднялся на вторую строчку самых богатых хоккеистов НХЛ
Фото: twittertwitter

За 17 сезонов в НХЛ россиянин уже заработал 137, 22 миллиона долларов. Это позволило ему обойти Яромира Ягра, заработавшего за всю карьеру 128,1 миллиона.

Лидирует в рейтинге нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, сумма которого составляет 138,3 миллиона долларов.

На пятом месте в рейтинге находится еще один россиянин - Евгений Малкин. На его счету 118,7 миллиона.

Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В рейтинге НХЛ всех времен он занимает третье место с 780 голами.

Ранее американок й журналист заявил, что Овечкин мешает перестройке в «Вашингтоне».

Хоккей,Евгений Малкин,Александр Овечкин,
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