Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон"

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:2 в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Эдмонтоне.

Фото: AP Photo/Matt Slocum AP Photo/Matt Slocum

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин (17-я и 25-я минуты), также шайбы забросили Джей Ти Комфер (53) и Микко Рантанен (60, в пустые ворота). У хозяев отличились Коннор Макдэвид (1) и Райан Маклауд (48). Ничушкин набрал 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в 13 матчах плей-офф текущего сезона. Макдэвид является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 30 очками (9+21) в 15 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Колорадо". Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне, начало - 03:00 мск.

Команды третий раз в истории встречаются в плей-офф НХЛ. В 1997 году "Колорадо" одержал победу в четвертьфинале (4-1), в 1998-м в первом раунде сильнее оказался "Эдмонтон" (4-3).

"Колорадо" по итогам регулярного чемпионата стал победителем Центрального дивизиона, в плей-офф команда обыграла "Нэшвилл" (4-0) и "Сент-Луис" (4-2). Клуб дважды выигрывал Кубок Стэнли (1996, 2001).