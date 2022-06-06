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1 час назад

Свитер Гретцки с последнего матча за «Эдмонтон» продали за рекордные 1,452 млн долларов

Sports.ru

В этом свитере нападающий провел свой последний матч в составе «Эдмонтона».

Свитер Гретцки продали за рекордную сумму
Фото: Sports.ruSports.ru

Это была решающая игра серии финала Кубка Стэнли-1988 против «Бостона» (4-0), в которой «Ойлерс» одержали победу. Гретцки забил победный гол.

Сумма сделки стала рекордной для хоккейных джерси – 1,452 млн долларов.

Предыдущий рекорд (1,275 млн долларов) был установлен в 2012 году, когда на аукционе был продан свитер Пола Хендерсона. Он выступал в нем на Суперсерии-1972.

Отметим, что на аукционе также были проданы перчатки Гретцки из той же игры с «Бостоном» за 204 162 долларов.

Хоккей,Пол Хендерсон,
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