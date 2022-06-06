Свитер Гретцки продали за рекордную сумму

В этом свитере нападающий провел свой последний матч в составе «Эдмонтона».

Фото: Sports.ru Sports.ru

Это была решающая игра серии финала Кубка Стэнли-1988 против «Бостона» (4-0), в которой «Ойлерс» одержали победу. Гретцки забил победный гол.

Сумма сделки стала рекордной для хоккейных джерси – 1,452 млн долларов.

Предыдущий рекорд (1,275 млн долларов) был установлен в 2012 году, когда на аукционе был продан свитер Пола Хендерсона. Он выступал в нем на Суперсерии-1972.