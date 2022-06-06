«Кучеров - уникальный, особенный талант» - тренер «Тампы»

— Он выиграл «Харт Трофи» в 2019 году. Он потрясающий игрок. У него два перстня Кубка Стэнли. Это уникальный, особенный талант, но когда борьбу за титул продолжает несколько команд, в каждой или почти в каждой из них есть игрок, который может решить исход игры, и он один из них, — приводит слова Купера сайт НХЛ.