«Кучеров - уникальный, особенный талант» - тренер «Тампы»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о нападающем команды Никите Кучерове, отметив, что россиянин входит в число игроков, способных внести решающий вклад в победу в важный момент сезона.
В воскресенье «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 3:2. Кучеров набрал три очка (1 гол + 2 результативные передачи).
— Он выиграл «Харт Трофи» в 2019 году. Он потрясающий игрок. У него два перстня Кубка Стэнли. Это уникальный, особенный талант, но когда борьбу за титул продолжает несколько команд, в каждой или почти в каждой из них есть игрок, который может решить исход игры, и он один из них, — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Тренер также отметил, что клуб готов дать игроку определенную свободу, однако командные задачи важнее.
— Не может быть такого, что или ты с нами, или иди своей дорогой. Мы так не поступаем. Мы находим общий язык и должны расти вместе, чтобы найти его. Кучеров — особенный парень, но он не может выйти за пределы наших целей, нашей структуры, нашей философии. В любом случае, он редко это делает, — цитирует Купера The Athletic.
«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч противостояния запланирован на 8 июня.Источник:The Athletic