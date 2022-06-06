Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

«Кучеров - уникальный, особенный талант» - тренер «Тампы»

Матч ТВиещё 2

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о нападающем команды Никите Кучерове, отметив, что россиянин входит в число игроков, способных внести решающий вклад в победу в важный момент сезона.

«Кучеров - уникальный, особенный талант» - тренер «Тампы»
Фото: NHLNHL

В воскресенье «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 3:2. Кучеров набрал три очка (1 гол + 2 результативные передачи).

— Он выиграл «Харт Трофи» в 2019 году. Он потрясающий игрок. У него два перстня Кубка Стэнли. Это уникальный, особенный талант, но когда борьбу за титул продолжает несколько команд, в каждой или почти в каждой из них есть игрок, который может решить исход игры, и он один из них, — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Тренер также отметил, что клуб готов дать игроку определенную свободу, однако командные задачи важнее.

— Не может быть такого, что или ты с нами, или иди своей дорогой. Мы так не поступаем. Мы находим общий язык и должны расти вместе, чтобы найти его. Кучеров — особенный парень, но он не может выйти за пределы наших целей, нашей структуры, нашей философии. В любом случае, он редко это делает, — цитирует Купера The Athletic.

«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч противостояния запланирован на 8 июня.Источник:The Athletic

Хоккей,Джон Купер,Никита Кучеров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители