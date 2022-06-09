Покорять НХЛ едут ещё два русских таланта

Но славить отечественную школу рано — россияне становятся звёздами скорее вопреки, чем благодаря системе. Как будет у Федотова и Аскарова?

Фото: КУЗЬМИН ЮРИЙ / КОКШАРОВ РОМАН, PHOTO.KHL.RU КУЗЬМИН ЮРИЙ / КОКШАРОВ РОМАН, PHOTO.KHL.RU

НХЛ известна своей непредсказуемостью и высочайшим уровнем конкуренции, однако некоторые вещи в лучшей лиге мира не меняются год за годом. Одна из последних укоренившихся тенденций в хоккейной Северной Америке – доминирование российских вратарей.

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Девять лет назад Сергей Бобровский, выступавший тогда за «Коламбус», стал первым россиянином в истории, который получил «Везина Трофи». В 2017-м уроженец Новокузнецка повторил это достижение. После перехода во «Флориду» карьера Бобровского пошла на спад, но на просторах лиги нашлось немало его соотечественников, которые теперь регулярно претендуют на почётную награду. В 2019 году её забрал Андрей Василевский, а в этом приз, скорее всего, достанется Игорю Шестёркину.

Именно этот дуэт приковывает к себе наибольшее внимание в нынешнем плей-офф НХЛ. Финал Восточной конференции между «Тампой» и «Нью-Йорк Рейнджерс» превратился, по сути, в очную ставку российских голкиперов.

Присутствие Василевского в высшем эшелоне вратарей не удивляет. Воспитанник «Салавата Юлаева» в двух предыдущих сезонах завоевал вместе с «Лайтнинг» Кубок Стэнли. А вот прогресс Шестёркина стал в некоторой степени откровением. Олимпийский чемпион Пхëнчхана-2018 ещё в прошлом году показал, что способен на многое, однако в этом включил режим терминатора. Особенно ярко таланты Игоря проявляются в сверхнапряжённом для «Рейнджерс» плей-офф. Вместе с партнёрами Шестёркин выиграл две драматичные семиматчевые серии, попутно переписав несколько вратарских рекордов.

Прорвался в первые ряды голкиперов НХЛ и постоянный спутник Шестёркина во всевозможных сборных – Илья Сорокин. По итогам регулярного чемпионата он стал вторым после Игоря вратарём по проценту отражённых бросков – 92,5%. Усилия Сорокина по ходу сезона высоко оценивал главный тренер его команды Барри Тротц: «В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестёркине. Наш парень рядом. Просто люди ещё не знают об этом».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер тоже не скупится на комплименты в адрес россиян. «Были времена, когда казалось, что все великие вратари появляются в Квебеке, – сказал он по ходу серии с «Рейнджерс». – Затем Финляндия и Швеция стали источниками больших талантов среди голкиперов. Теперь настала очередь русских, и вы видите величие их школы в этих двух парнях – Шестёркине и Василевском».

В заочную полемику с Купером вступила газета The New York Times: «Есть масса теорий о том, почему Россия стала таким большим месторождением вратарских жемчужин. Возможно, сейчас просто наступила её очередь, как сказал Купер. Но также существует мнение, что это следствие того, что российские тренеры вратарей переняли шведскую модель и даже переводили на русский язык шведскую программу по развитию голкиперов».

Россия действительно превратилась в мощный источник звёздных вратарей – в этом спорить с The New York Times бессмысленно. Но говорить на примере Шестёркина и Василевского о том, что в стране сложилась система подготовки суперигроков этого амплуа было бы опрометчиво.

Пути, какими российские голкиперы подбирались к НХЛ, разительно отличаются друг от друга, и разглядеть здесь признаки единого подхода довольно сложно. С одной стороны, есть Семён Варламов и Антон Худобин – они начали выступать в лиге в конце нулевых, когда всё вокруг было совершенно другим. С другой, например, Александр Георгиев из «Рейнджерс» оформился как профессиональный вратарь в Финляндии.

Некоторые и вовсе попали в НХЛ вопреки тем условиям, с которыми столкнулись в России, а не благодаря. Тот же Шестёркин никогда не считался первым номером в СКА. За пять сезонов в Санкт-Петербурге Игорь только 17 раз появлялся на льду в матчах плей-офф. Показательна история Петра Кочеткова, который эффектно дебютировал за «Каролину»: в КХЛ лучшего вратаря МЧМ-2019 передавали за ненадобностью из клуба в клуб, быстро задвинули в СКА и открыто, хоть и сдержанно, критиковали в «Витязе».

В следующем сезоне в Северной Америке появится ещё один экс-хоккеист СКА: Ярослав Аскаров, выбранный два года назад в первом раунде драфта, подписал контракт новичка с «Нэшвиллом». В последнее время Аскаров не блистал, но в свои 17-18 лет считался едва ли не главной мировой звездой поколения. Сложится у Ярослава в НХЛ или нет – большая интрига.

Туда же отправляется и Иван Федотов. 25-летний голкипер провёл чрезвычайно насыщенный сезон: взял серебро Олимпийских игр и Кубок Гагарина, был признан лучшим вратарём КХЛ. В таком статусе Федотов едет пробиваться в состав «Филадельфии». Впрочем, Иван заявляет, что готов играть и в фарм-клубе.