Вратарь "Тампы" Василевский выиграл 60-й матч в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Голкипер победителей Андрей Василевский добился 60-й победы в плей-офф Кубка Стэнли. На это ему понадобилось 97 игр. По данным пресс-службы НХЛ, быстрее Василевского этой отметки добивались Грант Фур (83 матча), Билли Смит (85 матчей), Кен Драйден (86 матчей) и Жак Плант (91 матч).

Напомним, у «Тампы» голами отметились Михаил Сергачев, Ондржей Палат, еще одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что счет в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» стал 3:2 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится 12 июня. Начало в 3:00 по московскому времени.