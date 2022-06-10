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1 час назад

Вратарь "Тампы" Василевский выиграл 60-й матч в Кубке Стэнли

Газета.Ruиещё 9

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарь "Тампы" Василевский выиграл 60-й матч в Кубке Стэнли
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Голкипер победителей Андрей Василевский добился 60-й победы в плей-офф Кубка Стэнли. На это ему понадобилось 97 игр. По данным пресс-службы НХЛ, быстрее Василевского этой отметки добивались Грант Фур (83 матча), Билли Смит (85 матчей), Кен Драйден (86 матчей) и Жак Плант (91 матч).

Напомним, у «Тампы» голами отметились Михаил Сергачев, Ондржей Палат, еще одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что счет в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» стал 3:2 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится 12 июня. Начало в 3:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением о том, что в мачте с «Нью-Йорк Рейнджерс» его второй гол в ворота был переписан на его одноклубника Ондржея Палата.

Хоккей,Жак Плант,Билли Смит,Райан Линдгрен,Михаил Сергачев,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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