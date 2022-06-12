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1 час назад

Ушёл из жизни бывший вратарь ЦСКА и экс-генменеджер «Авангарда» Юрий Карманов

Чемпионат.comиещё 1

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об уходе из жизни экс-вратаря московского ЦСКА и бывшего генерального менеджера омского «Авангарда» Юрия Карманова. Ему было 70 лет.

«Юрий Карманов умер 9 июня. 14 июня панихида и похороны на Ильинском кладбище Красногорска», — сообщил Дементьев корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Карманов выступал за ЦСКА в сезоне-1971/1972 и был сменщиком Владислава Третьяка. В том регулярном чемпионате российский голкипер провёл лишь три встречи при коэффициенте надёжности 2.33. В сезоне-2010/2011 Карманов был скаутом ярославского «Локомотива». Кроме того, бывший голкипер успел поработать генеральным менеджером омского «Авангарда» в сезоне-2013/2014.

Хоккей,Павел Панышев,Юрий Карманов,Алексей Дементьев,Владислав Третьяк,ХК Авангард,
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