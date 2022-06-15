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1 час назад

Овечкину предрекли закат карьеры

Елена Прошина

Журналист The Hockey Writers Карл Кнауф заявил, что у клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» возникли проблемы с основным составом, так как «расцвет сил» Александра Овечкина проходит. Об этом пишет «Газета.ру».

Овечкину предрекли закат карьеры
Фото: ReutersReuters

По мнению американского журналиста, в команде уже нет игрока, способного изменить ход матча.

«Расцвет сил Алекса Овечкина проходит, Евгений Кузнецов обладает всеми талантами, чтобы доминировать, но команда никогда не знает, какую версию своего центрального нападающего они получат, когда шайба войдет в игру, а Бекстрем может застрять на грани завершения карьеры», - констатировал Карл Кнауф.

Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги США. В рейтинге НХЛ всех времен он занимает третье место с 780 голами.

При этом в июне российская звезда хоккея попала в список игроков НХЛ, чья игра в плей-офф Кубка Стэнли стала разочарованием. Составитель списка - интернет-портал The Athletic – отметил, что за шесть игр Овечкин набрал 6 очков (1 гол + 5 передач) при показателе полезности «-2» и «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде».

Хоккей,Евгений Кузнецов,
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