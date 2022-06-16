«Европейцев в КХЛ особо ждать не стоит, а канадцы более смелые»

«Когда вся эта история началась, я понял, что будет сильное давление со всех сторон. Его действительно было очень много. Я осознавал, что раз я считаюсь ведущим агентом по иностранцам, то должен решить этот вопрос. Сильные иностранцы — это ведь тоже лицо лиги. Почти не спал, постоянно работал. Вспоминаю, как тот же Ник Ник Шор говорил, что остаётся в «Сибири», а потом берёт и уходит. Стало окончательно ясно, что ситуация меняется с каждым днём, поэтому с людьми важно постоянно разговаривать. Представьте, сколько бесед я провёл с каждым хоккеистом, решившим продолжить выступать в КХЛ. Порой говорил ребятам: выключите телефон, поспите пару часов, а потом ответьте сами себе на вопрос: «Разве что-то изменилось?»