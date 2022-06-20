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32 минуты назад

«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Галимовым

Чемпионат.comиещё 1

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о заключении нового соглашения с нападающим Анселем Галимовым (15.04.1991, 186/84, хват левый).

«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Галимовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что контракт с 31-летним форвардом заключён сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне Галимов стал пятым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате. На его счету 49 встреч, в которых он набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф Галимов принял участие в трёх играх, забросив одну шайбу при полезности "+1".

Ранее форвард выступал в КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь», «Спартак» и «Сочи». Всего Галимов провёл в лиге 459 встреч, забросив 71 шайбу и отдав 71 голевую передачу при полезности "-10".

Хоккей,Металлург,Динамо,ХК Авангард,Спартак,
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