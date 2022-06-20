«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Галимовым

Отмечается, что контракт с 31-летним форвардом заключён сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне Галимов стал пятым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате. На его счету 49 встреч, в которых он набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф Галимов принял участие в трёх играх, забросив одну шайбу при полезности "+1".