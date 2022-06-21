Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо" в матче Кубка Стэнли

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей точными бросками отметились Стивен Стэмкос , Пэт Марун, Кори Перри Энтони Чирелли , Ондржей Палат и Ник Пол. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров , выступающий за "Тампу", записал на свой счет две результативные передачи. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Кучеров стал четвертым игроком в истории Кубка Стэнли, который набрал 25 и более очков в Кубке Стэнли в трех сезонах подряд. Ранее подобным достижением отмечались Уэйн Гретцки (1983–1985), Майк Босси (1981–1983) и Брайан Троттье. В эти минуты "Тампа" играет третий матч финальной серии Кубка Стэнли против "Колорадо Эвеланш". "Лайтнинг" ведет со счетом 6:2. Кучеров отметился двумя результативными передачами.