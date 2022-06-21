Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
2 часа назад

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо" в матче Кубка Стэнли

Газета.Ruиещё 10

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Колорадо Эвеланш" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо" в матче Кубка Стэнли
Фото: ReutersReuters

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей точными бросками отметились Стивен Стэмкос, Пэт Марун, Кори Перри Энтони Чирелли, Ондржей Палат и Ник Пол. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров, выступающий за "Тампу", записал на свой счет две результативные передачи. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Кучеров стал четвертым игроком в истории Кубка Стэнли, который набрал 25 и более очков в Кубке Стэнли в трех сезонах подряд. Ранее подобным достижением отмечались Уэйн Гретцки (1983–1985), Майк Босси (1981–1983) и Брайан Троттье. В эти минуты "Тампа" играет третий матч финальной серии Кубка Стэнли против "Колорадо Эвеланш". "Лайтнинг" ведет со счетом 6:2. Кучеров отметился двумя результативными передачами.

После двух матчей "Колорадо" ведет в серии со счетом 2:0.

Хоккей,Майк Босси,Энтони Чирелли,Стивен Стэмкос,Уэйн Гретцки,Никита Кучеров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители