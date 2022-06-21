Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
35 минут назад

Российский хоккеист попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками

Lenta.ru

Российский хоккеист Александр Чирва попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает KP.RU.

Российский хоккеист попал в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, врачи скорой помощи, приехавшие на срочный вызов, обнаружили 26-летнего спортсмена в бессознательном состоянии в квартире в Одинцово. Чирва был экстренно доставлен в реанимацию. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Чирва является воспитанником московского «Спартака». Он провел 60 матчей в канадской Западной лиге, после чего вернулся в Россию и стал выступать за молодежную команду красно-белых. Также хоккеист известен по выступлениям за казанский «Барс» и белорусский «Металлург».

10 марта нападающего «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в торговле наркотиками и участии в преступной организации в Нидерландах. Футболиста обвинили в том, что он вложил деньги в партию кокаина весом четыре тысячи килограммов, изъятую голландской полицией в апреле 2020 года.

Хоккей,Александр Чирва,Квинси Промес,Металлург,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители