«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023

Кроме того, бывший главный тренер «Омских Крыльев» Константин Курашёв вошёл в тренерский штаб главной команды в должности тренера-ассистента. Олег Новицкий и Илья Устымчук сформировали новую бригаду видеотренеров. Со всеми троими контракты заключены сроком на один год.