Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
29 минут назад

«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023

Чемпионат.com

«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023, сообщается в официальном телеграм-канале омичей.

«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Рябыкин — главный тренер, Олег Микульчик — старший тренер, Антон Курьянов — тренер, а Константин Курашёв — тренер-ассистент.

Сергей Звягин — тренер вратарей, Брэндон Бови — тренер по физической подготовке, Вячеслав Макрицкий — ассистент тренера по физической подготовке, Олег Новицкий — тренер-видеооператор, а Илья Устымчук — ассистент тренера-видеооператора.

Кроме того, бывший главный тренер «Омских Крыльев» Константин Курашёв вошёл в тренерский штаб главной команды в должности тренера-ассистента. Олег Новицкий и Илья Устымчук сформировали новую бригаду видеотренеров. Со всеми троими контракты заключены сроком на один год.

Хоккей,Константин Курашев,Илья Устымчук,Вячеслав Макрицкий,Олег Микульчик,Олег Новицкий,Сергей Звягин,Антон Курьянов,Дмитрий Рябыкин,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители