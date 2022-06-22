Нападающий "Тампы" Кучеров повторил рекорд Ягра в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров повторил рекорд легендарного чешского хоккеиста в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В третьем матче финала Кубка Стэнли с "Колорадо Эвеланш" (6:2) Кучеров отдал две результативные передачи. Для россиянина этот поединок стал 26-м в карьере в плей-офф, когда он записал на свой счет 2+ голевых паса.

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Нападающий смог обойти Гленна Андерсона (25 матчей) и повторить рекорд Ягра по этому показателю для крайних нападающих.

В текущем розыгрыше Кубка Стенли Кучеров забросил семь шайб и отдал 19 голевых передач. Столько же очков на счету защитника "Колорадо" Кейла Макара, с которым россиянин делит третье место в списке лучших бомбардиров плей-офф. Лидером в гонке бомбардиров по-прежнему остается Леон Драйзайтль из "Эдмонтона". На его счету 32 очка (7+25). Вторым в рейтинге идет еще один игрок "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. У него 30 очков (9+21).