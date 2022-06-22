Нападающий "Тампы" Кучеров повторил рекорд Ягра в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров повторил рекорд легендарного чешского хоккеиста в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В третьем матче финала Кубка Стэнли с "Колорадо Эвеланш" (6:2) Кучеров отдал две результативные передачи. Для россиянина этот поединок стал 26-м в карьере в плей-офф, когда он записал на свой счет 2+ голевых паса.
Нападающий смог обойти Гленна Андерсона (25 матчей) и повторить рекорд Ягра по этому показателю для крайних нападающих.
В текущем розыгрыше Кубка Стенли Кучеров забросил семь шайб и отдал 19 голевых передач. Столько же очков на счету защитника "Колорадо" Кейла Макара, с которым россиянин делит третье место в списке лучших бомбардиров плей-офф. Лидером в гонке бомбардиров по-прежнему остается Леон Драйзайтль из "Эдмонтона". На его счету 32 очка (7+25). Вторым в рейтинге идет еще один игрок "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. У него 30 очков (9+21).
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Артем Сергеев поделился мнением об игре нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова в этом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счет в финале Кубка Стэнли - 2-1 в пользу "Колорадо". Следующий матч состоится 23 июня в 3:00 по московскому времени.