Овечкин занял десятое место в голосовании за "Харт Трофи"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал десятым в голосовании за "Харт Трофи" - приз, который вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Награду выиграл нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс, набравший 1630 очков.

Фото: AP AP

Лучшим среди россиян стал вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин, занявший третье место с 738 баллами. За ним идут форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов (126, седьмое место) , а Овечкин замкнул десятку лучших (10).