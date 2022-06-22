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1 час назад

Овечкин занял десятое место в голосовании за "Харт Трофи"

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал десятым в голосовании за "Харт Трофи" - приз, который вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Награду выиграл нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс, набравший 1630 очков.

Овечкин занял десятое место в голосовании за "Харт Трофи"
Фото: APAP

Лучшим среди россиян стал вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин, занявший третье место с 738 баллами. За ним идут форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов (126, седьмое место) , а Овечкин замкнул десятку лучших (10).

"Вашингтон Кэпиталз" вместе с Овечкиным вылетел в первом раунде Кубка Стэнли. В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате нападающий сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин проводит отдых с новоиспеченным игроком казанского "Ак Барса" Александром Радуловым, австрийским защитником футбольного клуба "Реал" Давидом Алабой, а также форвардом ХК "Динамо" Станиславом Галиевым.

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