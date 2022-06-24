Овечкин сыграет за футбольный клуб "Динамо"

Обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" Александр Овечкин сыграет в составе московского футбольного клуба "Динамо" в товарищеском матче против команды блогеров "Амкал". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Динамо".

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" 25 июня. Контракт с Овечкиным подписан на один матч. Выступать за московский клуб он будет под третьим номером, под которым за бело-голубых выступал его отец Михаил Овечкин.

"Мы сегодня подписали контракт с Овечкиным, - сказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров на пресс-конференции. - Он действительно великий хоккеист и забросил шайб больше, чем Криштиану Роналду забил голов. Надеюсь, он не подведет".