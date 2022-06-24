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1 час назад

В Чехии высказались о хоккеистах, играющих в России

Спорт день за днем

В Федерации хоккея Чехии высказались об игроках, которые предпочитают продолжать карьеру в России.

В Чехии высказались о хоккеистах, играющих в России
Фото: EPAEPA

В КХЛ выступали чехи Шимон Грубец, Якуб Ержабек, Томаш Гика, Лукаш Седлак и Роман Вилл.

«Мы нуждаемся в каждом хорошем хоккеисте. Если он предпочитает поехать за деньгами и ему комфортно находиться там, это его дело, – приводит слова Президента Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик издание Sport.cz. – Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать».

Накануне финские хоккеисты расторгли соглашения с «Автомобилистом». Юха Метсола, Юрки Йокипакка и Миро Аалтонен попросили российский клуб расторгнуть контракты по их инициативе. Их соглашения были зарегистрированы 1 мая.

В мае Федерации хоккея Финляндии и Швеции запретили участвовать своим хоккеистам, которые продолжают выступать в КХЛ, в турнирах со сборными.

Хоккей,Шимон Грубец,Алоис Гадамчик,Томаш Гика,Лукаш Седлак,Якуб Ержабек,Миро Аалтонен,
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