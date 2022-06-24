В Чехии высказались о хоккеистах, играющих в России

«Мы нуждаемся в каждом хорошем хоккеисте. Если он предпочитает поехать за деньгами и ему комфортно находиться там, это его дело, – приводит слова Президента Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик издание Sport.cz. – Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать».