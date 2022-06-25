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2 часа назад

Кучеров уступает лишь Овечкину и Малкину по количеству голов в плей-офф Кубка Стэнли

Газета.Ruиещё 3

29-летний российский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отметился новым рекордом в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли с "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась победой "молний" со счетом 3:2. На девятой минуте второго периода шайба Кучерова вывела "Тампу" вперед. Этот гол стал для него 52-м в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и по данному показателю он вышел на третье место среди российских хоккеистов, сравнявшись с Сергеем Фёдоровым. На втором месте по количеству голов в плей-офф кубка Стэнли среди россиян находится нападающий Евгений Малкин, забросивший 67 шайб. Первое место занимает форвард Александр Овечкин, на его счету 72 гола. Всего в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли на счету Кучерова 27 (8+19) результативных действий с коэффициентом полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. За свою карьеру в НХЛ он набрал 617 (247+370) очков в 563 играх. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин побил рекорд клуба по голам в финале Кубка Стэнли.

Кучеров уступает лишь Овечкину и Малкину по количеству голов в плей-офф Кубка Стэнли
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,Сергей Федоров,Евгений Малкин,Никита Кучеров,Валерий Ничушкин,Александр Овечкин,
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