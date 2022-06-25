Ничушкин побил рекорд "Колорадо" по голам в финале Кубка Стэнли

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Благодаря этому голу он повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли (4). Ранее это удавалось сделать Джо Сакику (2001 год) и Алексу Тангуэю (2001).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и сделал пять результативных передач.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».