Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
5 часов назад

Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли

Чемпионат.comиещё 2

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ничушкин побил рекорд "Колорадо" по голам в финале Кубка Стэнли
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Благодаря этому голу он повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли (4). Ранее это удавалось сделать Джо Сакику (2001 год) и Алексу Тангуэю (2001).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и сделал пять результативных передач.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» победил «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс».

Хоккей,Валерий Ничушкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители