Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Бостона»

«Интервью Грега Конина с «Бостоном» на должность главного тренера состоялось в четверг утром на «Уорриор Арене». Сообщалось, что Джей Лич и ДэвиДэвид Куинн были среди других кандидатов, с которыми были проведены собеседования на этой неделе. Список кандидатов будет сужен до 2 или 3 фамилий на следующей неделе», – написал журналист.