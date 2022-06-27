«Просто отвратительно»: в США ополчились на Овечкина

Некоторые североамериканские болельщики считают, что российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернувшийся в Москву, должен остаться в России, они потребовали не допускать его в НХЛ.

Фото: Twitter Twitter

Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» – «Амкал» в Москве. Овечкин вывел «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой, открыл счет в дебюте встречи, после чего был заменен. Хозяева победили со счетом 5:0. Крупное канадское спортивное издание Sportsnet опубликовало в соцсетях видеозапись гола Овечкина, передает РИА «Новости».

Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас».

«Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ», – считает третий.

Комментаторы призвали «проверить его и дать билет в Сибирь в один конец», они заявили, что «Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией».