Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
5 часов назад

Жители Северной Америки потребовали не допускать Овечкина в НХЛ

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Некоторые североамериканские болельщики считают, что российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернувшийся в Москву, должен остаться в России, они потребовали не допускать его в НХЛ.

«Просто отвратительно»: в США ополчились на Овечкина
Фото: TwitterTwitter

Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» – «Амкал» в Москве. Овечкин вывел «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой, открыл счет в дебюте встречи, после чего был заменен. Хозяева победили со счетом 5:0. Крупное канадское спортивное издание Sportsnet опубликовало в соцсетях видеозапись гола Овечкина, передает РИА «Новости».

Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас».

«Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ», – считает третий.

Комментаторы призвали «проверить его и дать билет в Сибирь в один конец», они заявили, что «Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией».

«Получилось, как корова на льду»: Овечкин о дебюте за футбольное «Динамо»

Напомним, в апреле клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил провести перед игрой церемонию чествования Овечкина. До этого Овечкину в США усилили охрану из-за ситуации с Украиной.

Хоккей,Александр Овечкин,Динамо,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители