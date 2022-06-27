Хоккеисты «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Николя Обе-Кюбель уронил Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.

Фото: SN NOW SN NOW

По окончании церемонии награждения игроки «Эвеланш» собрались на площадке для общего фото с трофеем. Канадский форвард поспешил к партнерам по команде и поскользнулся, упав и уронив Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.

Видео падения доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в ночь на 27 июня «Колорадо» обыграл в шестом матче «Тампу-Бэй Лайтнинг». Эта победа позволила «Эвеланш» выиграть турнир.

В шестом матче противостояния «лавины» победили со счетом 2:1. В начале матча счет открыл хоккеист «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Тампы», но во второй двадцатиминутке Натан Маккиннон и Арттури Лехконен вывели «Эвеланш» вперед. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели.

Колорадо» стал чемпионом впервые с 2001 года.