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2 часа назад

Хоккеисты "Колорадо" повредили Кубок Стэнли во время празднования

Газета.Ruиещё 2

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Николя Обе-Кюбель уронил Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.

Хоккеисты «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования
Фото: SN NOWSN NOW

По окончании церемонии награждения игроки «Эвеланш» собрались на площадке для общего фото с трофеем. Канадский форвард поспешил к партнерам по команде и поскользнулся, упав и уронив Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.

Видео падения доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в ночь на 27 июня «Колорадо» обыграл в шестом матче «Тампу-Бэй Лайтнинг». Эта победа позволила «Эвеланш» выиграть турнир.

В шестом матче противостояния «лавины» победили со счетом 2:1. В начале матча счет открыл хоккеист «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Тампы», но во второй двадцатиминутке Натан Маккиннон и Арттури Лехконен вывели «Эвеланш» вперед. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели.

Колорадо» стал чемпионом впервые с 2001 года.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты оказались вне тройки лучших бомбардиров Кубка Стэнли-2022.

Хоккей,Арттури Лехконен,Натан Маккиннон,Стивен Стэмкос,
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