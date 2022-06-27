Назван самый ценный игрок плей-офф НХЛ

Напомним, «Колорадо» обыграл в финальной серии «Тампу-Бэй» со счетом 4:2. Решающая встреча, которая проходила в ночь на 27 июня завершилась со счетом 2:1 в пользу «лавин». В начале матча счет открыл хоккеист «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Тампы», но во второй двадцатиминутке Натан Маккиннон и Арттури Лехконен вывели «Эвеланш» вперед. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели.