Назван самый ценный игрок плей-офф НХЛ

Канадский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кейл Макар признан самым ценным игроком плей-офф, удостоившись «Конн Смайт Трофи».
Напомним, «Колорадо» обыграл в финальной серии «Тампу-Бэй» со счетом 4:2. Решающая встреча, которая проходила в ночь на 27 июня завершилась со счетом 2:1 в пользу «лавин». В начале матча счет открыл хоккеист «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Тампы», но во второй двадцатиминутке Натан Маккиннон и Арттури Лехконен вывели «Эвеланш» вперед. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели.
В составе «Колорадо» выступает российский хоккеист Валерий Ничушкин.
Ранее хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерий Ничушкин занял первое место в списке российских снайперов Кубка Стэнли — 2022.
По итогам завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли Ничушкин забросил девять шайб. Второе место занял Никита Кучеров из команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», записав на свой счет восемь точных бросков. Тройку замкнул Кирилл Капризов из «Миннесоты» (7).