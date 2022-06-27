"Рано или поздно": Фазель о показе Ничушкиным Кубка Стэнли в России

@Noji48:

– После трудного периода в «Далласе» Ничушкин обрел себя в «Колорадо», превратившись в просто фантастического игрока. Я счастлив за него.



@sammyb7760:

– Думаю, что переподписание Ничушкина должно стать приоритетной целью «Колорадо» этим летом. Вэл и Кадри сыграли очень значимую роль в этом чемпионстве. Команде нужно, чтобы они остались.



@BruceLeVinePuck:

– 3 года назад Вэл закончил регулярный чемпионат, не забив ни одного гола и не сделав ни единого результативного ассиста за 57 матчей, а теперь катается по площадке, держа в руках Кубок Стэнли. Отдаю ему должное за то, как он пересобрал свою карьеру.



@SilkyInstincts:

– Рад за Вэла, наконец-то выигравшего Кубок Стэнли. Следил за его НХЛовской карьерой с первого дня. За его игрой всегда интересно смотреть.



@PamelaFarley:

– Хороший тренер определенно помог Ничушкину вернуть уверенность в себе. Приятно, что он Вэл нашел свое место в этой команде.



@Griffin_Andrews:

– В конечном счете Ничушкин оказался круче Драйзайтля, о чем говорили некоторые эксперты раньше.



@balaclavabestie:

– Вэл проделал невероятный путь от «Далласа», где к нему могли бы отнестись куда лучше, до «Колорадо», с которым он за 3 года взял Кубок Стэнли. Он выиграл чемпионский перстень раньше капитана «Старз» Джейми Бенна – вот так прекрасна хоккейная карма.



@catmsilverman:

– Как же здорово видеть на примере Ничушкина, что хоккеист может вот так возродить свою карьеру.



@ImKDubb:

– Думаю, что в финальной серии самым ценным игроком оказался именно Ничушкин.



@primordials0und:

– Теперь, став неограниченно свободным агентом, Вэл Ничушкин определенно сорвет куш.



@KRElDBANEJAD:

– Болел за то, чтобы «Конн Смайт Трофи» достался Ничушкину, он был просто феноменален в этом плей-офф. Не буду против, если мои любимые «Рейнджерс» подпишут его этим летом.



@starsfan75:

– Приятно осознавать, что в отличие от «Далласа», «Эвеланш» сумели разобраться, как сделать так, чтобы Ничушкин стал максимально полезен команде.