"Рано или поздно": Фазель о показе Ничушкиным Кубка Стэнли в России

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин рано или поздно сможет привести Кубок Стэнли на родину. Такое мнение в понедельник газете "Спорт-Экспресс" высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
"Колорадо" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Тампу" со счетом 4-2. Ничушкин в плей-офф набрал 15 очков (девять шайб + шесть передач). Форвард "Колорадо" стал 36-м представителем России, выигравшим Кубок Стэнли.
"Для всех игроков победа в Кубке Стэнли - это мечта, - сказал Фазель. - Теперь она исполнилась для Ничушкина. Когда человек начинает играть в хоккей, он всегда думает о том, как поднимет Кубок Стэнли над головой. Конечно, олимпийская медаль и мировое чемпионство - это важные победы. Но Кубок Стэнли - это что-то особенное и важное для каждого хоккеиста. Все российские игроки мечтают об этом".
Бывший президент IIHF отреагировал на решение руководства НХЛ запретить российским игрокам привозить трофей на родину и выразил надежду, что Ничушкин рано или поздно сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.
"Привезти Кубок Стэнли в Россию? Это хорошая традиция, но сейчас все в руках руководства НХЛ. Все будет зависеть от их ответа, но я уверен, что рано или поздно Кубок Стэнли вновь вернется в Россию. Это просто вопрос времени", - добавил он.
Ничушкину 27 лет, он выступает за "Колорадо" с сезона-2019/20. Ранее в НХЛ нападающий играл за "Даллас", в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ничушкин выступал за московский ЦСКА и челябинский "Трактор". В составе сборной России форвард становился бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Он выступал на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где сборная России в четвертьфинале проиграла финнам со счетом 1:3.
В Тампе на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем данного титула.
Примечательно, что седьмой сезон подряд российские хоккеисты становятся обладателями Кубка Стэнли.
В 2016 и 2017 году Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» выигрывал Евгений Малкин. В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз» обладателями трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В 2019 году Кубок Стэнли за «Сент-Луис Блюз» выиграли Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко. В 2020 году в составе «Тампы» обладателями трофея стали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. В 2021 году «Тампа» снова выиграла Кубок Стэнли с теми же россиянами в составе, за исключением Александра Волкова.
Российский форвард Валерий Ничушкин в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.
В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.
Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач. Он стал 36-м россиянином, который завоевал Кубок Стэнли. 33 из них выигрывали титул в качестве игроков, один — в роли тренера (Валерий Буре), а также двое в качестве и игрока, и тренера — Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар.
НХЛ проинформировала игроков «Колорадо» и «Тампы», что этим летом Кубок Стэнли не поедет в Россию или Беларусь.
Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
При этом НХЛ допускает, что хоккеисты смогут привезти трофей в Россию или Беларусь в будущем.
Последний раз Кубок Стэнли побывал в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, выигравших плей-офф в составе «Тампы».
Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.
«Для начала поздравляю Ничушкина. Молодец!
Да, главный клубный хоккейный кубок привезти в Россию нельзя. Мы поплачем и погрустим. Но это сейчас абсолютно не важно: можно ли привезти Кубок Стэнли или нет. Если вы думаете, что больше всего россияне ждут Кубка Стэнли, то вы заблуждаетесь.
Но это не делает менее ценной победу Ничушкина и «Колорадо». Я его от души поздравляю! А Кубок Стэнли приедет потом как-нибудь, я на это надеюсь», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ».
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли.
После окончания игры 27-летний форвард в социальной сети опубликовал фотографию в обнаженном виде, подписав ее: «Чемпион».
Ранее сообщалось, что Ничушкин занял первое место в списке российских снайперов Кубка Стэнли — 2022.
По итогам завершившегося розыгрыша Ничушкин забросил девять шайб. Второе место занял Никита Кучеров из «Тампы», записав на свой счет восемь точных бросков. Тройку замкнул Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (7).
«Колорадо» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также победа в турнире им покорялась в 1996 и 2001 годах.
Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал в социальных сетях фотографию своей ноги после шестого матча финала Кубка Стэнли.
На снимке видна огромная гематома на правой ноге 27-летнего нападающего. Когда именно Валерий получил травму – неизвестно. Однако еще перед утренней раскаткой журналисты обратили внимание на то, что россиянин хромает.
Несмотря на повреждение, Ничушкин в шестом матче финала отыграл больше других нападающих «Колорадо» – 22 минуты 50 секунд.
Валерий Каменский подвел итоги финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй» и «Колорадо».
«Эвеленш» выиграли финальную серию, победив в шестом матче (2:1, 4-2).
«Игра была равная, нервная, но «Колорадо» был посвежее. «Тампе» этого не хватало, в концовке игры было всего один или два броска. У них был более длинный плей-офф, у «Колорадо» было больше отдыха. Вот это сыграло основную роль.
Хочу поздравить всю команду «Колорадо»! Естественно, Валеру Ничушкина, который доказал всем, поднявшись практически с самого низа, что он игрок первых двух звеньев. Хочу пожелать, чтобы он продолжал прогрессировать.
Особенно хотел бы поздравить Джо Сакика, который прожил с этой командой долгое время: играл в ней, выиграл два кубка, а сейчас генеральный менеджер», – сказал олимпийский чемпион, член экспертного совета при ФХР, бравший с «Эвс» Кубок Стэнли в 1996-м.
Владислав Третьяк оценил игру Валерия Ничушкина после завоевания им Кубка Стэнли.
«Колорадо» в этом году показывал стабильный хоккей, был одним из лидеров сезона.
Надо сказать спасибо и «Тампе», потому что видно, что это был достойный финал. Было видно, что «Тампу» немного потрепали в полуфинале с «Рейнджерс», но «Колорадо» – достойный обладатель Кубка Стэнли.
Очень рад за Ничушкина, который нашел свою игру и показал, что клуб в нем не ошибся. Многие писали, что его надо поменять, учитывая сколько он матчей не забивал. Это большое количество игр, и, как правило, в НХЛ сразу меняют игрока.
Но он очень полезен, тренер верил в него, и Ничушкин доказал, что действительно нужен команде, он внес большой вклад в победу в плей-офф», – сказал президент Федерации хоккея России.
Александр Кожевников после победы «Колорадо» в Кубке Стэнли отметил Валерия Ничушкина.
«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).
– Ничушкин – большой молодец, его можно только поздравить. Валера – красавец, был лидером «Колорадо» в этом сезоне и заслужил Кубок Стэнли.
– У него была серия из 91 матча без шайб. Что помогло преодолеть?
– Прежде всего, трудолюбие и характер самого Ничушкина. Не оглядывался на эту серию, работал.
И давайте отметим роль тренера, который доверял Валере и раскрыл его возможности. Доверие вообще штука хорошая. Победа «Колорадо» – это прежде всего тренерская работа.
– Кори Перри за три года проиграл три финала Кубка Стэнли с тремя разными клубами.
– Стечение обстоятельств, но он ведь играл и каждый раз доходил до финала. Три раза добраться до решающего матча – это тоже великолепный результат. Думаю, с четвертой попытки выиграет. Перри – упорный игрок, – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин смог переломить сложный период в карьере и стать одним из значимых игроков в составе команды. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив", бывший наставник ЦСКА Игорь Никитин.
"Колорадо" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Тампу" со счетом 4-2. Ничушкин в плей-офф набрал 15 очков (девять шайб + шесть передач). Форвард перешел в "Колорадо" из "Далласа" в 2019 году. В ноябре того года он прервал безголевую серию из 91 матча.
"Он и в ЦСКА тогда играл большую роль. Приятно, что он повернул ситуацию в свою пользу, и сейчас, я считаю, он является одним из значимых игроков в "Колорадо", - сказал Никитин. - Это все-таки такая движущая сила в плане движения, помощи обороны. Он доказал, что нельзя останавливаться в сложной ситуации, и везет тому, кто всегда идет вверх".
"Однозначно, Валерий может быть благодарен системе "Колорадо", которая дала ему шанс. И за счет в том числе своего характера он воспользовался своим шансом", - добавил он.
Форвард выступал за ЦСКА с 2016 по 2018 год.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин после победы в Кубке Стэнли покинул арену на тележке. Видео опубликовано в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».
На записи видно, как хоккеиста везут по подтрибунному помещению. Ничушкин сидит на тележке и общается с идущим рядом одноклубником.
Несмотря на полученное в предыдущем поединке повреждение голеностопа, Валерий Ничушкин принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1) и завоевал с «Эвеланш» заветный трофей.
На то, чтобы самостоятельно добраться до автобуса после церемонии награждения и празднования в раздевалке, сил у российского форварда, однако, уже не осталось. Ничушкина с банкой пива в руке увезли с «Амали-арены» на багажной тележке.
Данные кадры весьма повеселили англоязычных пользователей Twitter:
@runwriteAarif:
- Рад, что Ничушкин хорошо проводит время.
@eec_19:
- Он полностью заслужил, чтобы его носили на руках. Был настоящим зверем на протяжении всего плей-офф!
@arobinsvoice:
- И Вал наконец-то оделся!
@mkleinholzASU:
- Без одежды, если честно, он все-таки смотрится лучше.
@Top_Sirloin:
- Мне показалось, или он произносит там: «Эй, вы говорите, что я не могу взять с собой Кубок в Россию»!?
@JibblePuss:
- Срочно продлите соглашение с этой легендой!
@aldiwankenobi:
- 1. Добавить в корзину. 2. Оформить заказ.
@northernhawks17:
- Ох, как же я обожаю этого парня!
@lukefoxjukebox:
- Умираю со смеху!
@JoelLouisSC:
- У чувака повреждена нога. Дайте ему отдохнуть!
@pw_ax:
- Бог ты мой, ну и легенда! Надеюсь, он останется в «Колорадо» навсегда.
Валерий Ничушкин закончил плей-офф с 15 набранными очками (9+6) в 20 встречах. Это пятый результат в «Колорадо», после Кэйла Макара (29), Микко Рантанена (25), Нэтана Маккиннона (24) и Габриэля Ландескуга (22). Российский форвард стал чемпионом в свой третий сезон в «Эвеланш».
Валерий Ничушкин, три года назад списанный из «Даллас Старз», взял реванш у судьбы, завоевав Кубок Стэнли с поверившим в него «Колорадо».
В шестом матче серии с «Тампой» 27-летний российский форвард «Эвеланш» не отметился результативными баллами, но в целом произвел фурор своим выступлением в плей-офф, что по достоинству оценили североамериканские пользователи Twitter.
@Noji48:
– После трудного периода в «Далласе» Ничушкин обрел себя в «Колорадо», превратившись в просто фантастического игрока. Я счастлив за него.
@sammyb7760:
– Думаю, что переподписание Ничушкина должно стать приоритетной целью «Колорадо» этим летом. Вэл и Кадри сыграли очень значимую роль в этом чемпионстве. Команде нужно, чтобы они остались.
@BruceLeVinePuck:
– 3 года назад Вэл закончил регулярный чемпионат, не забив ни одного гола и не сделав ни единого результативного ассиста за 57 матчей, а теперь катается по площадке, держа в руках Кубок Стэнли. Отдаю ему должное за то, как он пересобрал свою карьеру.
@SilkyInstincts:
– Рад за Вэла, наконец-то выигравшего Кубок Стэнли. Следил за его НХЛовской карьерой с первого дня. За его игрой всегда интересно смотреть.
@PamelaFarley:
– Хороший тренер определенно помог Ничушкину вернуть уверенность в себе. Приятно, что он Вэл нашел свое место в этой команде.
@Griffin_Andrews:
– В конечном счете Ничушкин оказался круче Драйзайтля, о чем говорили некоторые эксперты раньше.
@balaclavabestie:
– Вэл проделал невероятный путь от «Далласа», где к нему могли бы отнестись куда лучше, до «Колорадо», с которым он за 3 года взял Кубок Стэнли. Он выиграл чемпионский перстень раньше капитана «Старз» Джейми Бенна – вот так прекрасна хоккейная карма.
@catmsilverman:
– Как же здорово видеть на примере Ничушкина, что хоккеист может вот так возродить свою карьеру.
@ImKDubb:
– Думаю, что в финальной серии самым ценным игроком оказался именно Ничушкин.
@primordials0und:
– Теперь, став неограниченно свободным агентом, Вэл Ничушкин определенно сорвет куш.
@KRElDBANEJAD:
– Болел за то, чтобы «Конн Смайт Трофи» достался Ничушкину, он был просто феноменален в этом плей-офф. Не буду против, если мои любимые «Рейнджерс» подпишут его этим летом.
@starsfan75:
– Приятно осознавать, что в отличие от «Далласа», «Эвеланш» сумели разобраться, как сделать так, чтобы Ничушкин стал максимально полезен команде.